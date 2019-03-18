Водитель «постарался»: Градский прииск Челябинска остался без газа

В Челябинске поселок Градский прииск в Курчатовском районе остался без газа по вине водителя, врезавшегося в газопровод вчера ночью, 17 марта. ЧП произошло около четырех ночи.

В результате ДТП газ перестал поступать в 27 частных домов по улицам Шершневской и Звенигородской, где живут в общей сложности около 60-ти человек. Социально значимые объекты под отключение не попали.

Вчера, 17 марта, проводились подготовительные работы. В настоящее время две бригады АО «Челябинскгоргаз» занимаются аварийно-восстановительными. До обеда они произведут демонтаж поврежденного участка газопровода, после обеда приступят к восстановлению.

Водитель, устроивший ДТП с серьезными последствиями, пойман. Городские власти заверили, что его накажут по всей строгости.

Как уточнили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, порыв двух наружных газопроводов (среднего и низкого давления) случился в результате самопроизвольного поднятия кузова грузового автомобиля, двигавшегося в ночное время по улице Городской. В ликвидации аварии участвовали работники АО «Челябинскгоргаз» и сотрудники МЧС (восемь человек и три единицы техники).