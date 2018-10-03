Воду пришлось подвозить издалека: подробности утреннего пожара в Челябинске

Стали известны подробности ликвидации утреннего пожара, который произошел сегодня, третьего октября, на северо-западе Челябинска. Челябинские огнеборцы столкнулись с серьезными трудностями при его тушении: плотная застройка и отсутствие давления в пожарном гидранте не способствовали оперативности их действий.

Кровля частного жилого дома и расположенный рядом гараж загорелись в восемь часов утра. Жильцы дома успели эвакуироваться из горящего помещения до приезда огнеборцев, которые прибыли на место ЧП через пять минут. В восемь часов 50 минут пожар был локализован, еще через семь минут пожарные ликвидировали открытое горение.

Из-за плотной застройки частного сектора существовала угроза того, что огонь перекинется на соседние дома.

«Рядом находится водоем, но именно из-за плотной застройки пожарным не удалось там расположиться и установить машины. Кроме того, в пожарном гидранте не было достаточного давления и из-за этого автомобили заполнялись водой очень медленно. Тушение производилось методом подвоза воды», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области Юлия Лыкова.

Всего на тушении пожара работало восемь единиц техники. Были задействованы 34 человека личного состава Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники отдела дознания, которым предстоит выяснить причину возгорания.