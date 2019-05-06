Вооруженный ножом челябинец устроил дебош в сауне

В Челябинске местный житель, супругу которого оскорбили в сауне, вернулся, чтобы отомстить обидчикам. По данному факту полиция проводит проверку.

Четвертого мая мужчина с супругой отдыхали в сауне, расположенной по Комсомольскому проспекту. Покидая заведение около полуночи, пара столкнулась с новой компанией отдыхающих. В адрес супругов посыпались неприличные шуточки. Завязалась словесная перепалка. Конфликт удалось прекратить, но, как оказалось, это была лишь видимость.

Проводив жену до дома, обиженный супруг вернулся, чтобы отомстить.

«Он прихватил нож и отправился обратно - отстаивать затронутую честь семьи. Он ворвался в номер, где отдыхала ничего не подозревающая компания обидчиков. Мужчина стал бросаться на всех с ножом. На место происшествия выехал экипаж группы быстрого реагирования ЧОП «Витязь», - сообщили в пресс-службе охранного предприятия.

Мужчина попытался скрыться, но был задержан и передан сотрудникам полиции.

«В отделе полиции «Курчатовский» данное сообщение зарегистрировано. Сотрудниками полиции проводится проверка», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.