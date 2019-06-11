Воспитанники магнитогорской «Семьи» постоянно сбегают и их никто не ищет. Ответит глава

В Магнитогорске (Челябинская область) установлены десятки случаев самовольных уходов воспитанников школы-интерната «Семья» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Этот факт заинтересовал местную прокуратуру.

Проверка показала, в этом году (данные на 21-е мая) сироты самовольно покидали стены учреждения 34 раза, однако администрация школы-интерната никаких мер по снижению числа самовольных уходов не предприняла. Более того, должностные лица «Семьи» не искали своих несовершеннолетних воспитанников, не сообщали об их исчезновении в полицию.

Как отмечают в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, каждый случай самовольного ухода воспитанника из учреждения является недопустимым. Подросток может стать как жертвой, так и виновником правонарушения или преступления.

На основании результатов проверки прокурор Правобережного района Магнитогорска внес главе города представление об устранении нарушений законодательства о профилактике преступности и правонарушений среди несовершеннолетних.