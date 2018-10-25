Возбуждено уголовное дело по факту хищения денег при ремонте крыши больницы в Верхнем Уфалее

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении миллиона рублей при ремонте местной больницы. В чьих карманах "осели" бюджетные деньги предстоит выяснить следствию.

Прокуратура Верхнего Уфалея Челябинской области по информации региональной Контрольно-счетной палаты провела проверку использования бюджетных средств, выделенных на ремонт крыши здания больницы.

"Установлено, что в 2017 году медицинское учреждение заключило контракт на выполнение работ по капитальному ремонту крыши здания больницы с теплым переходом на общую сумму свыше 4,7 миллиона рублей. Выявлены факты фактически невыполненных работ и работы, не предусмотренные сметной документацией. В акте КС-2, подписанным заказчиком, подрядчиком и строительным контролем, указаны материалы и работы, объем которых не подтвержден заключением контрольно-счетной палаты. Таким образом, выявлен факт хищения неустановленными лицами с использованием служебного положения денежных средств в размере около одного миллиона рублей, принадлежащих министерству здравоохранения Челябинской области", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения".