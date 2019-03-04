«Всё нормально, работает ФСБ»: видео с места задержания незаконно пересекших границу

За незаконное пересечение границы сегодня, 4 марта, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области задержали двух иностранных граждан.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий на территории Челябинской области задержаны два иностранных гражданина 1973 и 1989 года рождения. Ранее они пытались незаконно въехать в Российскую Федерацию по документам с измененными данными, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

До 2020 года этим иностранным гражданам въезд в Россию запрещен на основании п.п. 11 и 12 ст. 27 Федерального закона от 15.08.1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Об этом их уведомили и предупредили об уголовной ответственности за возможное нарушение ограничений.

Однако, реализуя преступный замысел, данные граждане ранее поочередно незаконно пересекли государственную границу из Казахстана с целью последующей легализации на территории Челябинской области, где проживали и трудились до момента задержания.

После задержания граждане пытались скрыть свои настоящие установочные данные, представляясь вымышленными именами граждан Российской Федерации.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится расследование.