Вынесен приговор 75-летнему педофилу из Челябинска

Сегодня, восьмого июля, Совесткий районный суд Челябинска в отношении 75-летнего жителя, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летенй девочки. Шесть лет он проведет за решеткой.

Преступление было совершено третьего июля 2018 года возле дома №35 по улице Силикатная в Челябинске. Как сообщили в прокуратуре Челябинской области 75-летний педофил и надругался над 12-летней девочкой. После этого он увел ребенка в овраг и продолжил надругаться над ней.

В суде пенсионер заявил, что его оговаривают, поскольку его козы, которых он пас в овраге, мешали жителям, заходили на детскую площадку, съедали посадки в огородах, цветы на клумбах. Вина была полностью установлена и доказана.

С учетом возраста и состояния здоровья пенсионера приговорили к шести годам лишения свободы.