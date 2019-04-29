Вынесен приговор бывшим военным, устроившим нападение на АЗС

Вынесен приговор старшему сержанту запаса Михаилу Позднякову и рядовому запаса Аскару Байтусову. Они обвинялись в налете на сотрудников АЗС и похищении денег.

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Челябинскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора старшему сержанту запаса Михаилу Позднякову и рядовому запаса Аскару Байтусову, ранее проходившим военную службу по контракту в войсковых частях 86789 и 6830 соответственно. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в помещение».

«Следствием установлено, что четвертого августа 2018 года Поздняков и Байтусов, действуя группой лиц по предварительному сговору с гражданами Римом Динмухаметовым и Григорием Ткаченко, незаконно проникли в помещение автозаправочной станции, расположенной в городе Челябинске, где с применением травматического пистолета напали на находившихся там лиц и под угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, похитили в общей сложности более 45 тысяч рублей», - сообщили в главном Следственном управлении.

Все соучастники преступления были задержаны. В ходе предварительного следствия они в полном объеме возместили владельцу автозаправочной станции причиненный вред.

Решением Челябинского гарнизонного военного суда Позднякову и Байтусову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три четыре года соответственно, обоим – с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее решением Металлургического районного суда города Челябинска Динмухаметову назначено наказание в семи лет лишения свободы.

В настоящее время в этом же суде рассматривается по существу уголовное дело в отношении Ткаченко.