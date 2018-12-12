Вынесен приговор в отношении челябинца, зверски убившего двух парней в Чурилово

Челябинец, зарезавший двух парней в Чурилова, 21 год проведет в колонии строгого режима. В пользу родственников погибших в качестве морального вреда с убийцы взыскано пять миллионов рублей.

Сегодня, 12 декабря, Челябинский областной суд вынес приговор в отношении Рамиля Нигматулина, который десятого сентября 2017 года в подъезде одного из домов по улице Духова в поселке Чурилово совершил зверское двойное убийство двух парней. Выжить смогла только девушка одного из погибших. Между ним и парнями произошел конфликт. Сначала завязалась драка, к ходе которой Нигматулин ранил ножом одного из молодых людей. Троица попыталась убежать от агрессивного мужчины и спрятаться от него в подъезде. Но Нигматулин догнал их и там уже «добил». Девушке удалось выжить, она убежала на верхние этажи и позвала на помощь соседей.

На суде свою вину Рамиль Нигматулин полностью отрицал. Он сказал, что в этот день у употреблял спиртное с малознакомым человеком, после чего «потерял память» и не помнит дальнейших событий.

«Обвиняемый пояснил, что происходящее не помнит. Он предположил, что собутыльник мог что-то подсыпать в спиртное, после чего он стал агрессивным», - сообщила государственный обвинитель прокуратуры Челябинской области Милена Милых.

Кроме того, Рамиль Нигматулин обвиняется в культивировании конопли. В период с мая по август прошлого года подсудимый на садовом участке построил теплицу, в которой выращивал ее. Всего у него было изъято более 2,2 килограмма наркотика.

«Государственный обвинитель по совокупности предъявленных статей запросил для Рамиля Нигматулина пожизненное лишение свободы», - добавила Милена Милых

«Суд назначил Нигматулину наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с Нигматулина в пользу родственников погибших в качестве морального вреда пять миллионов рублей, а также материальный ущерб в размере более 109 тысяч рублей. Это расходы на погребение», - сообщили в пресс-службе областного суда Челябинской области.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд России.