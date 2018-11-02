Вынесен приговор в отношении парней, которые изнасиловали челябинку гардиной и скинули ее с третьего этажа

Вынесен приговор в отношении двух парней, которые изнасиловали челябинку гардиной и выбросили ее с третьего этажа. Подсудимые вину признали частично.

Сегодня, второго ноября, Челябинский областной суд огласил приговор 18-ти и 19-летнему местным жителям. Оба признаны виновными в убийстве с изнасилованием, изнасиловании с особой жестокостью, а также в иных действиях сексуального характера. Один из подсудимых на момент совершения преступления был несовершеннолетним.

Суд установил, что второго января 2017 года парни распивали спиртное в съемной квартире в Курчатовском районе Челябинска вместе с потерпевшей, с которой познакомились в тот же день. В это время между молодыми людьми и женщиной произошел конфликт.

«Они вышли в подъезд, где один из парней начал избивать ее, а затем, угрожая несовершеннолетнему применением насилия, потребовал от последнего совместно с ним продолжить наносить удары до наступления смерти потерпевшей. Находившийся под влиянием старшего приятеля и воспринимающий угрозу реально, а также из личной неприязни к женщине, тот присоединился к ее избиению уже на улице, куда она вышла. Затем подельники занесли ее в квартиру, где нанесли еще порядка 40 ударов ногами и руками и не менее 30 ударов металлической трубой по голове», - сообщает пресс-служба Челябинского областного суда.

После этого подсудимые изнасиловали ее сами, а затем гардиной, после чего скинули потерпевшую из окна третьего этажа. От полученных повреждений она скончалась на месте.

В судебном заседании подсудимые вину признали частично.

Суд назначил одному из обвиняемых наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в колонии строгого режима, второму - 9 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Кроме того, приговором с осужденных в пользу родственников погибшей суд взыскал компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей.