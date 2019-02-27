Вынесла обноски: в Челябинске воровка обокрала соседку

Сотрудники уголовного розыска Курчатовского отдела полиции задержали 41-летнюю местную жительницу, которая нашла ключи от квартиры соседки и вынесла из ее жилища бытовую технику и поношенные вещи.

В полицию Курчатовского района Челябинска обратилась местная жительница с заявлением о том, что у нее обворовали квартиру. Женщина рассказала стражам порядка, что накануне кражи она потеряла ключи от дома.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий достаточно быстро вышли на следы подозреваемой. Ею оказалась ранее неоднократно судимая за имущественные преступления соседка потерпевшей. Она видела, что женщина, выходя из квартиры, выронила ключ из кармана. Обладая уголовным прошлым, воровка без труда проследила за соседкой и когда той не было дома, проникла в ее квартиру. Из нее она беспрепятственно вынесла холодильник, стиральную машину и столовые приборы. Не побрезговала задержанная и ношеными вещами соседки.

«По данному факту в отделе полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Кража». Максимальная санкция данной части статьи - лишение свободы на срок до шести лет. Похищенное имущество подозреваемая сдала в различные ломбарды и иные места скупки, вырученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.