Выпрыгивали из окон: в Челябинске на пожаре едва не погибли четыре человека

В Челябинске неисправный холодильник едва не унес четыре человеческие жизни. Чтобы спастись, людям пришлось прыгать со второго этажа.

Пожар возник в частном двухэтажном доме, расположенном в Ладонежском переулке. Очаг возгорания был на первом этаже. В доме на момент пожара находились четыре человека:

«Раннее утро, крепкий сон жильцов – пожар был поздно обнаружен и получил значительное распространение. Продукты горения заполонили верхний этаж, где располагались спальные помещения, в результате чего жильцы успели надышаться угарным газом. Путь эвакуации через первый этаж был отрезан. Мужчина, женщина и девочка выпрыгнули в окна со второго этажа. Уже через несколько минут после получения сигнала пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова. В окне второго этажа ожидала помощи пожилая женщина. Пожарные с помощью трехколенной лестницы благополучно спасли бабушку и ликвидировали пожар, который к этому времени охватил значительную площадь жилища», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Прибывшие сотрудники скорой помощи госпитализировали мужчину, женщину и ребенка в медицинские учреждения города. Девочка не получила травм от падения, но надышалась угарным газом. Мужчина и женщина в результате падения получили различные травмы конечностей и позвоночника, а также отравление продуктами горения.

По результатам работы специалистов отделения дознания установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание электрического провода холодильника, находящегося на первом этаже.