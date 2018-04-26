Вырвикишки и компания: пятеро мужчин осуждены за массовое производство и сбыт нелегального спирта

В Челябинске пятеро мужчин осуждены за массовое производство и сбыт нелегального спирта. Суд признал собранные следственным органами регионального следственного управления СКР доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

На скамье подсудимых оказались Павел Вырвикишки, Александр Власов, Евгений Никитин, Дмитрий Патрушев и Евгений Мальцев, которые в соответствии со степенью своего участия были признаны виновными в производстве, хранении и сбыте немаркированных товаров; незаконном использовании товарного знака; изготовление акцизных марок и специальных знаков.

Следствием и судом установлено, что в 2015-м году в помещениях, расположенных в промышленной зоне Металлургического и Курчатовского районов Челябинска, осужденные организовали незаконное массовое производство и сбыт алкогольной продукции.

«Спиртосодержащую продукцию обвиняемые реализовывали под видом продукции известных марок. В ходе обысков было изъято более 12-ти тысяч бутылок спиртного и более двух тысяч литров спирта на сумму свыше двух с половиной миллионов рублей, - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По его словам, следователь СК проделал по данному уголовному делу значительный объем следственной работы. Были назначены и проведены 51 химическое экспертное исследование, 42 технико-криминалистических экспертных исследований, товароведческая судебная экспертиза.

Преступления выявили сотрудники регионального управления ФСБ России, которые совместно с коллегами из регионального полицейского Главка осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Суд назначил Патрушеву и Никитину по четыре года лишения свободы условно со штрафом в 150 тысяч рублей, Власову и Вырвикишке – по три года условно. Мальцев получил три с половиной года лишения свободы условно.

В рамках расследования уголовного дела следователь СК внес представления руководителю межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу и начальнику УМВД России по городу Челябинску с требованием устранить причины, способствовавшие совершению преступления.