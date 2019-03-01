Взяточница от Роспотребнадзора из Карталов осталась на свободе

В Карталах (Челябинская область) сотрудница Роспотребнадзора осуждена за получение взятки и служебный подлог. Деньги она взяла за возврат бизнесмену контрафактной продукции.

Карталинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении сотрудницы территориального отдела Роспотребнадзора, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Получение взятки», «Превышение должностных полномочий» и «Служебный подлог».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в августе 2017 года сотрудниками местного отдела полиции в ходе оперативных мероприятий у правонарушителя изъята немаркированная продукция: 56 бутылок водки и 1695 пачек сигарет.

«В связи с выявленным правонарушением в сфере незаконного оборота табачных изделий и алкогольной продукции материал был направлен в территориальный отдел Роспотребнадзора, где был принят к производству обвиняемой для составления протокола об административном правонарушении. После чего у обвиняемой возник преступный умысел на получение от правонарушителя взятки в размере 35 тысяч рублей за возвращение изъятой продукции», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Обвиняемая предложила правонарушителю за денежное вознаграждение возвратить изъятую продукцию. Деньги от бизнесмена она получила, вернула контрафакт коммерсанту, а сама составила акт об уничтожении изъятой алкогольной и табачной продукции и предоставила его мировому судье.

Обвиняемой назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно, со штрафом в размере 30 тысяч рублей. Также ей запрещено занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, сроком на два с половиной года.