Взяточник начмед

В Магнитогорске (Челябинская область) перед судом предстанет бывший начальник медсанчасти исправительной колонии Андрей Клюев за получение взяток, мошенничество и служебный подлог.

Прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника медицинской части ФКУЗ МСЧ 74 ФСИН Андрея Клюева.

«Обвиняемый не применял меры реагирования за использование осужденными средств сотовой связи, не препятствовал общению с другими осужденными, не убытию в место проживания в отряд по окончании работ, направлял ходатайства о поощрении осужденных краткосрочными и длительными свиданиями, о снятии ранее наложенных дисциплинарных взысканий, внесении сведений об осужденных в список больных для необоснованного круглосуточного пребывания в помещении медицинской части исправительной колонии в отсутствие для этого медицинских показаний, направлял положительные характеристики в судебные органы для способствования вынесению положительного решения об условно-досрочном освобождении», - сообщили в прокуратуре региона.

Общая сумма инкриминируемых взяток составила около 125 тысяч рублей.

Кроме того, обвиняемый путем внесения недостоверных сведений в табеля учета рабочего времени и использования своего служебного положения совершил хищение денежных средств учреждения и подчиненной сотрудницы на общую сумму около 285 тысяч рублей.

В ряде случаев Андрей Клюев вносил в табели рабочего времени сведения о том, что люди выходили в смены, а потом эти начисления у них забирал. А также забирал у подчиненного врача деньги, которые она получала за полставки. Женщина работала на 1,5 ставки, Клюев посчитал, что это многовато для нее, и полставки полтора года забирал себе. Таким образом Андрей Клюев присвоил свыше 270 тысяч рублей

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд.