Я из Сирии: в Симе военный устроил стрельбу с балкона

В Симе (Челябинская область) задержан действующий военный, устроивший стрельбу с балкона жилого дома. Военно-следственный отдел Следственного комитета России начал проверку.

Инцидент произошел 25 февраля на улице Володарского. Стрельбу засняли на видео очевидцы. На кадрах видно, что мужчина стоит на балконе третьего этажа и стреляет из огнестрельного оружия. Перепуганные жители вызвали полицию, которая задержала стрелка.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный информированный источник, при задержании мужчина кричал, что он недавно вернулся из Сирии. Стрелявшим оказался действующий военный. Оружие, из которого он стрелял, было охолощенным. Оно не предназначено для стрельбы боевыми патронами, а только холостыми.

По факту произошедшего военно-следственный отдел Следственного комитета России проводит проверку.

Видео: ProUfu.ru