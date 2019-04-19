«Ювелир» из Свердловской области «развел» челябинок на 400 тысяч рублей

Оперативниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области в ходе проведенных мероприятий задержан 47-летний житель Свердловский области, подозреваемый в хищении мошенническим способом драгоценных изделий у жительниц Челябинска.

«По предварительным данным, мужчина знакомился с женщинами в сети Интернет и, представляясь ювелиром, входил к потерпевшим в доверие и предлагал услуги по обработке их драгоценных изделий. Получив украшения, мужчина скрывался. Потерпевшим причинен ущерб на общую сумму около 400 тысяч рублей. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий», - сообщили в региональном полицейском главке.

В ходе личного досмотра у задержанного сотрудники полиции изъяли 100 тысяч рублей и две цепочки из металла желтого цвета.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Челябинки, пострадавшие от действий этого мужчины, могут сообщить сведения по телефонам 265-26-54, 8-909-079-34-44 либо обратиться в ближайший отдел полиции.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области