Южноуралец пытался продать 16-летнюю девушку в сексуальное рабство

В Москве задержан житель Челябинской области при попытке продать девушку-подростка в рабства. Он оценил ее в полмиллиона рублей

Сотрудниками ГУУР МВД России установили, что мужчина через закрытые группы в различных социальных сетях в Интернете находил состоятельных клиентов на территории Российской Федерации и за её пределами для продажи им молодых женщин, в том числе несовершеннолетних, с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий в помещении одного из ресторанов в Москве при попытке продажи за 500 000 рублей 16-летней девушки, подозреваемый задержан сотрудниками полиции», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы.

Потерпевшая помещена в лечебное учреждение до передачи ее родителям.