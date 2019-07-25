Южноуральские полицейские разыскивают подозреваемого в совершении грабежа

В Увельском районе (Челябинская область) неизвестный ограбил семейную пару, которая отдыхала на озере Чокарево. Преступление было совершено при свидетелях, которые не смогли помещать преступнику.

Грабеж был совершен в ночь с 19 на 20 июля в лесном массиве, расположенном около озера Чокарево, вблизи села Хомутинино Увельского района.

Как сообщили в пресс-службе полиции Южноуральска, на берегу озера в палатке отдыхала семейная пара. Рядом был расположен шатер, внутри которого был установлен мангал, газовая плита и стулья. Неизвестный подъехал на машине, предположительно ««Nissan Patrol» черного цвета, погрузил чужое имущество в багажник и уехал. Свидетели преступления пытались остановить преступника, но не смогли. При этом они успели запомнить приметы преступника.

Полиция сейчас устанавливает личность и место нахождения неизвестного мужчины.

Приметы подозреваемого: на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, славянской внешности, рост 180-185 сантиметров, волосы темные волнистые, одет в светлую футболку с рисунком на груди, шорты темного цвета.

«Если Вам известна по фотороботу или приметам личность разыскиваемого, просьба сообщить по телефону 89000897624, анонимность гарантируется» - обратился к жителям временно исполняющий обязанности начальника отдела полиции «Увельский» Александр Портнов.