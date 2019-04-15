Южноуральские полицейские спасли овец

Жители Агаповского района поблагодарили полицейских за оперативное раскрытие кражи овец.

В ночное время сотрудники ГИБДД Магнитогорска остановили автомобиль «Дэу Нексия», за рулем которого находилась женщина. Помимо трех пассажиров - мужчин в салоне находилась овечка. Ещё двух животных сотрудники полиции обнаружили в багажнике автомобиля. Пояснить, куда и зачем везут овец, находившиеся в машине граждане не смогли. Никаких документов на скот у них также не оказалось.

После получения сообщения о данном происшествии агаповские оперативники приступили к проверке информации. Они выяснили, что задержанные похитили животных из загона для скота в посёлке Базарский Агаповского района.

В 6 утра стражи правопорядка приехали к потерпевшим и привезли животных. Хозяева опознали своих овец.

- Так случилось, что в этот день муж уезжал в другое село на обработку скота. Пропажу овец мы обнаружили бы только вечером, - рассказала супруга хозяина отары Челмекен Гареевна Байсакалова. – Мы были удивлены и, конечно, обрадованы тем, что полицейские проявили такую оперативность и вернули нам животных. Спасибо им большое!

В настоящее время по факту кражи в отношении трех жителей Магнитогорска возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.