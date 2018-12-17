Южноуральский «Каменный цветок» рассчитался по задолженностям со своими рабочими

Чтобы рассчитаться с бывшими работниками горнолыжного курорта «Каменный цветок, в городе Трехгорный, судебным приставам Челябинской области пришлось описать все имущество организации и сделать предложение о самостоятельной реализации каждой единицы имущества предприятия.

Судебным приставом-исполнителем была проведена скрупулезная работа по описи каждой единицы имущества, на которое руководство МУП «Каменный цветок» самостоятельно находило покупателя. Как правило, это были учреждения социального назначения. К декабрю 2018 года все 109 исполнительных производств были окончены фактическим исполнением. Работникам перечислено около 3,5 миллионов рублей.

Благодаря самостоятельной реализации имущества, организация, помимо выплаты заработной платы, исполнила еще несколько десятков судебных решений. Всего за этот период в отношении МУП велась работа по 318 исполнительным производствам на сумму около 50 миллионов рублей. Сейчас остается в работе 121 исполнительное производство – взыскание налогов, сборов, денежных задолженностей в пользу юридических лиц.

Для продолжения мероприятий по погашению долгов, был подготовлен пакет документов для передачи на реализацию иного арестованного имущества – зданий, снегоходов, ратраков. Судебные приставы уверены, что им удастся в максимальном объеме погасить долги организации перед бюджетом и партнерами.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе судебных приставов Челябинской области, у любителей горнолыжного спорта нет поводов для огорчения по поводу прекратившего свою деятельность МУП «Каменный цветок». Администрация закрытого городка Трехгорный передала право аренды склонов горы Завьялиха и имущественного комплекса новому арендатору. В ближайшее время там будут готовы принимать туристов со всей России.