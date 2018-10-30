Южноуральский контрактник не позвонил маме

22-летний житель Магнитогорска (Челябинская область), который служил по контракту в воинской части 91711 в городе Богучар Воронежской области, пропал из поля зрения родственников и друзей в июле этого года. Мама контрактника позвонила в часть и ей ответили, что ее сын пропал без вести. Волонтерский поисково-спасательный отряд «Воронежец» объявил розыск пропавшего военнослужащего.

Во время розыска солдата выяснилось, что парень уволился из воинской части. Несколько дней пожил в казарме, а потом вдруг исчез. На связь не входил, на звонки не отвечал, телефон его был выключен. И только в середине октября Дмитрий позвонил своим родителя и сообщил о том, что он жив и здоров.

На сегодняшний день бывший контрактник уже приехал домой и рассказал родителям, что потерял телефон, а купить другой возможности у него было. Три месяца магнитогорец жил у армейского друга, не думая о том, что его могут разыскивать.