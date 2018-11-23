За кражу металла с железнодорожных вагонов житель Копейска пойдет под суд

Следователи Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте окончили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя города Копейска (Челябинская область), который пытался похитить из железнодорожных вагонов лом черного металла.

Летом этого года оперативники отдела по борьбе с хищениями линейного управления полиции в ходе очередного рейда заметили на железнодорожных путях молодого человека. Злоумышленник сбрасывал с металлолом из полувагона, стоящего в составе грузового поезда. До прибытия силовиков парень успел похитить 460 килограммов железа.

Похититель железнодорожных грузов своими противозаконными действиями нанес ущерб государству на сумму более шести тысяч рублей. В отношении задержанного жителя Копейска правоохранители возбудили уголовное дело по статье 2 статьи 158 УК РФ.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе линейного управления на транспорте, следователи собрали достаточно доказательств, изобличающих подозреваемого в совершении данного преступления. Все материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.