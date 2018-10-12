За насилие над судебным приставом магнитогорский должник получил пять лет условно

Жителя Магнитогорска признали виновным в том, что он совершил противоправные действия в отношении судебного пристава-исполнителя во время исполнения служебных обязанностей. За свои действия должник и хулиган получил условный срок на пять лет с испытательным сроком на три года.

События произошли в феврале 2018 года в городе металлургов. Судебные приставы выехали на адрес к должнику, который оказался должен около полтора миллиона рублей своему знакомому. Однако мужчина был не рад таким гостям, начал скандалить и сквернословить, а потом дошел и до рукоприкладства – избил одного из судебных приставов-исполнителей.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в службе судебных приставов Челябинской области, своими хулиганскими действиями неадекватный магнитогорец причинил приставу телесные повреждения - закрытая черепно-мозговая травма, кровоподтёк и ссадина на лице. Эти травмы оцениваются как причинение легкого вреда здоровья.

Материалы происшествия были переданы в следственные органы, а затем в суд. В конце сентября дело рассмотрели в Магнитогорском городском суде. Судья назначил наказание в виде условного лишения свободы сроком на пять лет с испытательным сроком три года. На днях приговор вступил в законную силу.