За пожар в Аше, где погибли мама с маленькой дочкой, взялся СКР

За пожар в Аше (Челябинская область), в котором погибли местная жительница и ее семилетняя дочка, взялся СКР.

Пожар в частном доме по улице Фрунзе случился ночью пятого марта. Тела погибших были обнаружены во время тушения огня. Мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу.

По факту ночного происшествия следственные органы СКР по Челябинской области начали доследственную проверку.

«По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправной электропроводки», - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР региона Владимир Шишков.

По его словам, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», пожар случился в двухэтажном деревянном доме. Когда огнеборцы прибыли на место, жилое строение было объято пламенем. К тому времени огонь уже перекинулся и на надворные постройки.