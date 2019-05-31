За «пьяные» ДТП с погибшими будут сажать на 15 лет

Государственная Дума приняла поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность для пьяных водителей, по чьей вине погибли люди.

Государственная Дума 30 мая приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие наказание за дорожно-транспортные происшествия, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и повлекшие за собой серьезные травмы или гибель других людей. Фактически наказание за «пьяные ДТП» становится таким же, как за умышленное убийство.

Ужесточение наказания вполне оправдано. По данным ГИБДД, в 2018 году в России произошло 16 458 ДТП с водителями в состоянии опьянения, в которых погибли 4 645 человек, 22 360 человек были ранены. И статистика за последние несколько лет не уменьшается: ежегодно более четырех тысяч человек погибают под колесами пьяных водителей, более 20 тысяч человек становятся инвалидами.

В Челябинске за 4 месяца 2019 года зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия по вине водителей, управляющих транспортными средствами с признаками опьянения, в которых 1 человек погиб и 34 человека получили травмы.

По новому закону, в случае, если водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, то наказанием могут стать принудительные работы на срок до пяти лет (сейчас до трех 3 лет) либо лишение свободы на срок от трех до семи лет (сейчас до четырех лет).

В случае смерти человека водителя могут лишить свободы на срок от пяти до 12 лет (сейчас – от двух до семи лет). В случае смерти двух и более лиц предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до 15 лет (сейчас от 4 до 9 лет).