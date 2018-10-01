За смерть южноуральского призывника в войсковой части в Перми ответят 20 военнослужащих

За смерть призывника в Магнитогорске Руслана Авазова в войсковой части в Перми ответят 20 военнослужащих. Расследование уголовного дела завершено и направлено в Пермский гарнизонный военный суд.

Уполномоченному по правам человека в Челябинской области Маргарите Павловой военной прокуратурой Пермского гарнизона предоставлена информация по расследованию уголовного дела по факту гибели военнослужащего по призыву войсковой части 88503 рядового Рустама Авазова.

«Военным следственным отделом СК России по Пермскому гарнизону предварительное следствие по уголовному делу по обвинению военнослужащего по призыву войсковой части 88503 в совершении преступления, предусмотренного статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности», окончено», - говорится в сообщении.

Сейчас в Пермском гарнизонном военном суде идет рассмотрение уголовного дела над бывшим солдатом авиабазы № 88503, призывником из Махачкалы, даргинцем по национальности. Он обвиняется в том, что за полгода систематического психологического прессинга и физического насилия с молчаливого согласия офицеров довел до самоубийства сослуживца Рустама Авазова — такого же, как он, рядового срочной службы, призванного из Магнитогорска.

Как сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Челябинской области Маргариты Павловой, по результатам прокурорской проверки в адрес вышестоящего командования - командиру войсковой части 71592 внесено представление, по результатам рассмотрения которого к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены 20 должностных лиц войсковой части 88503. В частности, двое из них отстранены от занимаемой воинской должности, в том числе командир данной войсковой части. Два офицера понижены в занимаемой воинской должности, 5 офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии, шести офицерам и старшему прапорщику объявлены строгие выговоры.