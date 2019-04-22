За выходные в Челябинской области ликвидировано 18 лесных пожаров
За минувшие выходные на территории семи лесничеств Челябинской области ликвидировано 18 лесных пожаров на площади 112,3 гектара.
Возгорания произошли на территории Брединского, Карталинского, Миасского, Кыштымского, Чебаркульского, Увельского и Чебаркульского лесничеств. На тушении были задействованы 154 человека и 51 единиц техники.
Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области ликвидирован 48 лесных пожара на площади 278,61 гектара.
Напомним, в 2019 году пожароопасный сезон в лесах Челябинской области будет установлен на 10 дней раньше предыдущего года - с 5 апреля. В главном управлении лесами области напоминают, в этот период в лесах запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной полосой (ширина - не менее 0,5 метра).
Нарушителям грозит штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить от 10-20 тысяч рублей и юридическим - от 50-200 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются в 2 и более раз.
В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.