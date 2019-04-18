Забрали 20 миллионов: в Кизильском районе ограбили фермеров

Дерзкое ограбление в поселке Браиловский Кизильского района (Челябинская область). Двое неизвестных ворвались в дом местных фермеров и вынесли денег и имущества на общую сумму порядка 20 миллионов рублей.

Преступление было совершено ночью 17 апреля. Налетчики пробрались в дом и, угрожая супругам-фермерам физической расправой, похитили 20 миллионов рублей. Также добычей грабителей стали золотые украшения.

«Мы подтверждаем этот факт. В полиции возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 162 «Разбой», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

В настоящее время полицейские ищут налетчиков.