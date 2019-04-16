Задержан магнитогорец, который выращивал у себя дома коноплю

Магнитогорские полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. У местного жителя изъято более 100 граммов марихуаны, а также 38 кустов наркосодержащих растений, возбуждены уголовные дела.

В Магнитогорске в многоквартирном доме по улице Труда по адресу проживания 37-летнего неработающего, ранее не судимого магнитогорца полицейскими УМВД России по городу Магнитогорску найдено и изъято наркотическое средство марихуана суммарной массой более 100 граммов, расфасованное по пакетикам. Подозреваемый в совершении данного преступления в дальнейшем намеревался реализовать наркотическое средство на территории города.

Также в помещении обнаружена кустарно изготовленная теплица, в которой подозреваемый выращивал 38 кустов наркосодержащих растений.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Также по данному факту в Следственном управлении УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.