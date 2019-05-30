Задержан магнитогорец, жестоко расправившийся со своей девушкой

Полицейские Магнитогорска (Челябинская область) задержали молодого человека, который зарезал в подъезде свою девушку. Следственными органами возбуждено уголовное дело.

В ходе неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК совместно с сотрудниками МВД по подозрению в совершении убийства в подъезде 17-летней девушки задержали неработающего, ранее судимого местного жителя. Он прятался от стражей порядка в квартире у своих знакомых.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственных источников, приближенных к ситуации, поводом для убийства стала ревность. Девушка хотела расстаться с парнем, но его такое развитие событий не устроило. 27 мая в подъезде ее дома он нанес ей порядка тридцати ножевых ранений, от которых она скончалась.

«Также установлено, что в указанный день, незадолго до убийства своей знакомой, подозреваемый покушался на жизнь водителя такси, пытаясь нанести ему удары ножом. Мужчина оказал активное сопротивление подозреваемому и тот скрылся, не сумев довести своей преступный умысел до конца», - сообщил исполняющий обязанности старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.

По данному факту следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области возбудило два уголовных дела по статьям «Покушение на убийство» и «Убийство». Следователем направлено ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.