Задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена из Магнитогорска

В Магнитогорске (Челябинская область) по «горячим» следам задержан подозреваемый в совершении убийства местного предпринимателя. Им оказался ранее судимый местный житель.

Тело 39-летнего магнитогорца с двумя огнестрельными ранениями было обнаружено на территории гаражного кооператива 28 июня. Известно, что он занимался предпринимательской деятельностью. На поиски предполагаемого убийцы у оперативников ушло трое суток. Им оказался ранее неоднократно судимый житель города. Он прятался от стражей порядка у своих знакомых.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.