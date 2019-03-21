Задержан подозреваемый в убийстве смотрителей на Успенском кладбище

В Челябинской области «по горячим следам» раскрыто убийство двух мужчин на Успенском кладбище. 33-летний местный житель расстрелял их после конфликта.

В ходе неотложно проведенных следователями СК совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать 33-летнего местного жителя. Мужчина в ходе конфликта, возникшего на почве неприязненных отношений, произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, ставших причиной смерти потерпевших.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», вчера, 20 марта, на Успенском кладбище были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части второй статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации» - «Убийство двух и более лиц». Как сообщил собственный источник, приближенный к ситуации, убитые работали смотрителями на Градском кладбище.

«Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в идее заключения под стражу и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Расследование уголовного дела продолжается.