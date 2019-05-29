Задержан студент-наркосбытчик из челябинского юридического института

Студент челябинского юридического института решил заработать на сбыте наркотиков, но помещали полицейские.

18-летний челябинец, у которого при себе были наркотики, был задержан возле одного из домов по улице Горького в Тракторозаводском районе Челябинска. Увидев полицейских, он выбросил пакетик с «синтетикой». Однако, это было замечено стражами порядка. Молодого человека задержали и доставили в полицию. Им оказался студент челябинского юридического института. Наркотик он собирался сбыть.

«В отношении него в отделе полиции «Тракторозаводский» возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Дальнейшее образование студент возможно будет получать в «тюремном» учебном заведении, так как ему грозит максимальное наказание, в виде лишения свободы на срок от восьми до 17 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

В Челябинской области студенты все чаще стремятся заработать «легких» денег, превращаясь в «закладчиков» и распространителей наркотиков.

Ранее студентка факультета экономики и управления Южно-Уральского университета уже поменяла студенческую скамью на тюремные нары. Она «заработала» 12 лет колонии общего режима за продажу наркотиков и сбыт фальшивок. У несостоявшейся таможенницы было изъято более 16 граммов «синтетики», расфасованной на мелкооптовые партии.

В апреле в Челябинске были задержаны студенты-наркосбытчики из Копейска, которые приехали в областной центр, чтобы делать тайники-закладки. Желая заработать «легких» денег, используя сеть интернет и специальное приложение на мобильном телефоне, вступили в переписку с неустановленным человеком, который рассказал им, как можно быстро заработать денег на распространении «дури». Денег 18-летние парни так и не заработали, а вот сроки получат вполне реальные. Полицейские у них обнаружили изъяли синтетическое наркотическое вещество суммарной массой около 58 граммов, а именно: в момент задержания 67 свёртков, в которых находилось синтетическое наркотическое вещество общей массой более 31 грамма, а также в тайниках, подготовленных заранее для последующего сбыта, еще восемь свёртков с синтетическим наркотическим веществом общей массой около 27 граммов. Они заключены под стражу.

Студенты челябинского колледжа «Комитет» пошли еще дальше. Они оборудовали у себя в квартире лабораторию. Попались они в руки стражей порядка в ноябре прошлого года. Обкурившись, они сами вызвали себе полицию. Им показалось, что в их дверь кто-то ломится, а на балконе неизвестные установили камеры видеонаблюдения и за ними подсматривают. Полицейские, оценив обстановку, поняли, что молодые люди находятся в состоянии наркотического опьянения и вызвали оперативно-следственную группу. В присутствии понятых была осмотрена комната, были найдены следы употребления наркотиков, пакетик с анашой, изолента для закладок, весы и мини-лаборатория по выращиванию конопли.

Челябинские полицейские напоминают о том, что граждане могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, по телефону в дежурную часть управления МВД России по городу Челябинску: 265-02-00, 266-14-14, 02 либо обратиться непосредственно в ближайший районный отдел полиции.