Задержан виновник смертельного ДТП в Каслинском районе

В Челябинской области сегодня, 30 ноября, задержан водитель грузового автомобиля, участник ДТП, в котором погибли 5 человек. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Главное следственное управление регионального главка завтра, 1 декабря, планирует предъявить виновнику ДТП обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. Подготавливается ходатайство в Каслинский городской суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось ранее, вчера, 29 ноября, в 22.40 часов на 108 км автодороги подъезд к Екатеринбургу на территории Каслинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло пять человек. Среди погибших – известный криминальный авторитет Степан Милованов и его сыновья.

По предварительным данным, водитель большегруза «Вольво», 1995 года рождения, допустил выезд прицепа на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилями ТАТА,«Лэнд РоверомДефендер» и грузовой «Газелью». В результате аварии смертельные травмы получили водитель внедорожника, 1960 года рождения, и находившиеся в салоне пассажиры, 1962, 1987, 1997 годов рождения. Также от полученных травм на месте происшествия скончался 36-летний водитель машины ТАТА. Управлявший «Газелью» мужчина получил телесные повреждения.

Возбужденное уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) расследуется в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Челябинской области, создана следственно-оперативная группа, проводятся необходимые следственные действия.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области.