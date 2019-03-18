Задержан житель Уйского района, семь лет назад расчленивший собутыльника

В Уйском районе (Челябинская область) задержан местный житель, который в 2012 году убил и расчленил собутыльника. Части его тела он разбросал по лесу.

В результате целенаправленной работы следователей следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области и сотрудников регионального управления МВД России по раскрытию преступлений «прошлых лет», благодаря комплексу следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый был задержан.

«Им оказался житель Уйского района, который в 2012 году в ходе совместного распития спиртного и последовавшей бытовой ссоры с потерпевшим, нанес ему ножевое ранение, ставшее причиной смерти. После совершения убийства, он расчленил тело, и сокрыл части тела в разных местах лесного массива Уйского района. По данному факту следователями СК было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.