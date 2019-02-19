Задымление в ИК-6 напугало жителей Копейска

Жителей Копейска сегодня, 19 февраля, напугало задымление в районе шестой исправительной колонии. В ГУФСИН по Челябинской области информацию о пожаре опровергли.

Сообщение о пожаре в ИК-6 появилось в социальной сети «Подслушано в Копейске». Пользователи выкладывают также фото задымления в районе зоны.

«Шестая зона горит. На месте присутствуют скорая помощь, пожарные», - говорится в сообщении в социальной сети.

В пресс-службе ГУФСИН Челябинской области агентству «Урал-пресс-информ» пояснили, что на территории исправительного учреждения проходят учения.

«Никакого пожара нет. В исправительной колонии №6 проходят совместные учения с МЧС по Челябинской области. Они были давно запланированы», - сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

На этот раз тревога оказалась ложной, а вот в мае 2017 пожар в южноуральской колонии полыхал самый настоящий. В исправительной колонии №2 в Металлургическом районе Челябинска загорелось помещение одного из отрядов, где проживали 99 осужденных. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Все содержащиеся в данном помещении люди были незамедлительно эвакуированы и распределены по другим отрядам. Пострадавших не было.