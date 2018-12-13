Заключённый копейской колонии-поселения сбежал, чтобы похоронить маму

Заключенный, отбывающий срок в копейской колонии-поселении, сбежал с выездного объекта, чтобы похоронить маму. Он воспользовался тем, контроль со стороны сотрудников ГУФСИН ослаблен и за его действиями никто не наблюдает,

Аргаяшский районный суд рассмотрел уголовное дело о совершении побега из места лишения свободы. На скамье подсудимых оказался ранее судимый за грабёж, за угон автомобиля, нанесение побоев и причинение средней тяжести вреда здоровью. За эти преступления у него были сроки. А колонии-поселении Копейска мужчина оказался

«Согласно разнарядке, в мае 2018 года подсудимый находился на выездном объекте одной из исправительных колони в Аргаяшском районе. Он, воспользовавшись тем, что контроль со стороны сотрудников колонии ослаблен и за его действиями никто не наблюдает, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за побег из места лишения свободы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения исполнения приговора суда, а также дезорганизации деятельности исправительного учреждения, самовольно покинул территорию исправительной колонии», - рассказали в пресс-службе Аргаяшского районного суда.

Беглец был задержан сотрудниками ГУФСИН Челябинской области на автодороге возле Миасса.

На суде мужчина пояснил, что на побег решился, потому что узнал, что умерла его мама.

«Все можно было сделать в установленном законом порядке. Осужденный мог обратиться к руководству исправительного учреждения с заявлением и, учитывая, его поведение за весь период отрывания наказания было бы принято решение. В таких ситуациях, как привило идут на встречу. А самовольный уход может стать причиной ужесточения наказания». - рассказала руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

Побег, действительно, аукнулся. Из колонии-поселения мужчина переедет в колонии строго режима. Суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на срок еще в один год и два месяца.