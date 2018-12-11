Закончено судебное разбирательство в отношении челябинца, который зверски убил двух парней в Чурилово

Завтра, 12 декабря, Челябинский областной суд вынесет приговор в отношении Рамиля Нигматулина, который в подъезде одного из домов в поселке Чурилово совершил зверское двойное убийство. Гособвинение просит для него пожизненный срок.

Преступление было совершено десятого сентября 2017 года на улице имени Конструктора Духова.

Около полуночи двое парней и девушка пошли в круглосуточный магазин, находящийся в их же доме с торца. Около торгового павильона стоял обвиняемый с ножом в руках. Как позже выяснилось, он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Между ним и парнями произошел конфликт. Драка завязалась еще на улице, но потом парни, поняв, что незнакомец невменяемый, попытались скрыться от него в подъезде, но Нигматулин догнал их и там уже «добил» ножом. Выжить удалось только девушке, которая побежала по этажам, стала кричать и звать на помощь соседей. Они и вызвали полицию.

На суде свою вину Рамиль Нигматулин полностью отрицал.

«Обвиняемый пояснил, что в день убийства пил дома водку и пиво с малознакомым ему местным жителем. После этого происходящее не помнит. Следующий момент, который возник у него в памяти – он лежал на крыльце магазина в наручниках, над ним склонилась жена, что-то кричала. На следующее утро проснулся в отделе полиции, его одежда, лицо были в крови, пропала сумка, в которой всегда носил с собой нож. Оперативники сообщили, что он убил двух парней за то, что они его оскорбили. Подсудимый предположил, что собутыльник мог что-то подсыпать в спиртное, после чего он стал агрессивным», - сообщила государственный обвинитель прокуратуры Челябинской области Милена Милых.

Кроме того, Рамиль Нигматулин обвиняется в культивировании на садовом участке конопли.

Государственный обвинитель по совокупности предъявленных статей запросил для Рамиля Нигматулина пожизненное лишение свободы. Потерпевшими требуют в счет компенсации морального вреда по одному миллиону рублей.

Оглашение приговора состоится завтра, 12 декабря.