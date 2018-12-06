«Замечательный» сосед

Житель Миасса продал соседке арендованную квартиру. Доверчивая пенсионерка даже не стала проверять документы на собственность и отдала аферисту деньги.

Следователями Миассу завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с продажей чужой квартиры.

Из материалов уголовного дела следует, что местный житель узнал, что дочь соседа поступила на учебу в высшее учебное заведение в Челябинске, в связи с чем ее бабушка была намерена приобрести для проживания внучки квартиру.

«Он сообщил соседу ложную информацию о наличии квартиры в Челябинске, и предложил продать ему недвижимость в рассрочку за 950 000 рублей. Для этого мужчина по объявлению через сеть Интернет арендовал однокомнатную квартиру сроком на месяц и показал покупателям, выдав за свою собственность. Покупатели, убедившись в наличии квартиры, передали частями 660 тысяч рублей, а внучка заселилась в данное жилье. Сам же продавец, получив денежные средства скрылся», - сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Подозреваемый задержан. Уголовное дело передано в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.