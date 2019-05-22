«Замечательный» сосед не позволил челябинцу закончить ремонт в доме

Воспользовался отсутствием хозяина: челябинские полицейские задержали местного жителя, который украл дорогой строительный инструмент у соседа по частному сектору.

В полицию Тракторозаводского района Челябинска обратился житель частного сектора, который сообщил о том, что из его дома пропал весь строительный инструмент. Мужчина рассказал, что он затеял ремонт в своем доме, на время которого проживал у родственников. В один из дней он пришел, чтобы продолжить работы, но обнаружил пропажу. Из дома исчезли алюминиевые профили, автомобильная электропроводка, строительная вибромашина, алюминиевая рама, редуктор и двухфазный двигатель. Общая сумма ущерба составила около 132 000 рублей.

Полицейскими по «горячим» следам был задержан ранее судимый за разбой сосед потерпевшего, который проживает с ним на соседней улице. Он знал, что в доме идет ремонт и там есть дорогостоящая техника. Мужчина выследил, когда потерпевший покинет помещения, пробрался в дом и совершил кражу. Похищенное он успел сдать в пункт приема металла, с которого его уже также вывезли.

«Вырученными денежными средствами задержанный распорядился по своему усмотрению. По данному факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Кража». Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.