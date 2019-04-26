Замглавы Чесменского района отправлен под домашний арест

Сегодня, 26 апреля 2019 года, Чесменский районный суд Челябинской области избрал меру пресечения в отношении заместителя главы района по строительству и ЖКХ, начальника районного управления инженерного обеспечения и строительства Константина Гнипа, обвиняемого в получении взятки.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе суда, следователь ходатайствовал об избрании в отношении Гнипа меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор поддержал ходатайство следователя

Обвиняемый и его защитники считали возможным избрание меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества.

Суд, выслушав все аргументы и изучив представленные материалы, оставил без удовлетворения ходатайство следователя и избрал в отношении Гнипа меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 24 июня 2019 года.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Челябинский областной суд.

Напомним, Константин Гнипа был задержан 24 апреля 2019 года. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ. Гнипа обвиняется в получении взятки в размере 480 тысяч рублей в период времени с 1 января 2015 по 31 декабря 2016 года за заключение договора и оплату бюджетных средств по муниципальному контракту.