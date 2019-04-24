Замглавы Чесменского района стал фигурантом уголовного дела о взятке

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы Чесменского муниципального района Константина Гнипы, подозреваемого в получении взятки. Задержание произошло через две с небольшим недели после начала проверки мэрии Контрольно-счетной палатой региона с подключением силовых структур.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Владимир Шишков, подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

По данным следствия, в 2015-2016 годах вице-мэр получил взятку на общую сумму свыше 470 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за заключение договора и оплату бюджетных средств по муниципальному контракту. Преступление выявили сотрудники региональной полиции, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, - отметил Владимир Шишков. - Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов».

В администрации Чесменского муниципального района агентству рассказали, что сегодня Константин Васильевич Гнипа был на работе, а затем поехал в Челябинск отвозить документы. В мэрии затруднились ответить, находится ли вице-мэр сейчас на рабочем месте или был задержан сотрудниками силовых ведомств.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», восьмого апреля в район приехали с внеплановой проверкой аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Решение об ее проведении было принято после жалобы жителей муниципалитета на имя председателя Законодательного собрания области Владимира Мякуша.

КСП проверяет законность, результативность (эффективность и экономность) использования предоставленных району средств областного бюджета.

К проверке подключились и правоохранительные органы, у которых уже накопились вопросы к местным властям.

В преддверии визита аудиторов был досрочно отправлен в отставку председатель Собрания депутатов Чесменского Владимир Федяшев.