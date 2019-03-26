Замначальника управления коммунального хозяйства Катав-Ивановского района попался на взятке

В отношении заместитель начальника управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского района попался на получении взятки. Чиновник за вознаграждение лоббировал интересы подрядчика.

Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Катав-Ивановскому району установлено, чиновник, действуя из личной заинтересованности, получило от подрядчика - организации по ремонту водопроводных сетей, взятку в размере 12 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Вознаграждение причиталось ему за лоббирование интересов организации при подписании акта о приемке выполненных работ по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту водопроводных сетей Юрюзань.

По данному факту следственным отделом по г. Усть-Катаву СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело статье «Получение взятки». Санкция данной статьи предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов. В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление.