«Запилил»: жительница Увельского района убила своего отца за постоянные упреки в пьянстве

Жительница Увельского района убила своего отца за постоянные упреки в пьянстве. Убитый также обвинял дочь и ее бывшего мужа в том, что они не занимаются детьми.

Еткульский районный суд вынес приговор в отношении жительницы района Оксаны Фроловой, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.

«Представленными в суде доказательствами установлено, что в ночь с 23 на 24.10.2017 Фролова, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения и наблюдавшая во дворе своего домовладения ссору между своим отцом и своим бывшим мужем, из неприязни к своему отцу, который постоянно ругал их за частое употребление спиртных напитков, а также обвинял их в том, что они не проявляют заботу о своих малолетних детях, решила лишить своего отца жизни», - сообщили в прокуратуре региона.

Она взяла нож, вышла во двор, где между мужчинами в этот момент происходила борьба, и нанесла отцу несколько ударов ножом. От полученных ран отец скончался.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил Фролову к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.