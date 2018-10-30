В Аргаяшском районе (Челябинская область) осужден уроженец Узбекистана, который заживо сжег 4-летнего сына и пытался убить себя и свою сожительницу.

Челябинский областной суд сегодня, 30 октября, вынес приговор в отношении 31 – летнего уроженца Узбекистана Бахрома Дадаханова.

Судом установлено, что Бахром Дадаханов, находясь в поселке Горный Аргаяшского района, поссорился со своей сожительницей. После этого он решил покончить жизнь самоубийством, а также убить женщину и их четырехлетнего сына.

Обвиняемый вышел во двор, достал из припаркованного автомобиля канистру с бензином и вернулся в дом. Там он облил горючим себя и потерпевшую, а также пол помещения, предметы интерьера, мебели и бросил зажженную спичку. В результате случившегося пожара Дадаханов вместе с сожительницей выбежали из дома и потушили на себе одежду, а их сын выбраться из горящего дома не смог и умер.

«В ходе предварительного следствия Дадаханов, используя мобильный телефон, склонил свою сожительницу, изначально сообщившую о его причастности к поджогу, к изменению этих показаний, а в ходе судебного следствия он убеждал суд, что поджог совершён другими людьми. Однако данная версия опровергнута стороной обвинения и отвергнута судом при вынесении приговора», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Бахром Дадаханов приговорен к 19 годам лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.