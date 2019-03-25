Житель Агаповского района убил мать своей бывшей жены и ее знакомую

Житель Агаповского района (Челябинская область) убил мать своей бывшей жены и ее знакомую. Причиной гнева стал отказ в общении с сыном.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве двух лиц.

«По версии следствия, в дневное время 24 марта текущего года в частном доме поселка Урожайный Агаповского района в ходе ссоры 25-летний местный житель выстрелами из пистолета причинил смертельные раны матери бывшей жены и ее знакомой. Ссора возникла из-за отказа женщины подозреваемому в возможности общения с 4-летним сыном. После совершения преступления мужчина забрал ребенка и увез его к своей сестре, которая впоследствии передала ребенка матери», - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками региональных управлений МВД России и Росгвардии. Подозреваемый задержан.

«На розыск подозреваемого был ориентирован личный состав ОМВД России по Агаповскому району, а также сотрудники прилегающих территориальных органов внутренних дел. Были известны приметы розыскиваемого, а также автомобиль, на котором он передвигался. В ходе проведенных мероприятий подозреваемого по приметам задержал экипаж ГИБДД УМВД России по Магнитогорску на улице Вокзальной в городе Магнитогорске и доставлен в районный отдел полиции», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.