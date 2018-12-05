Житель частного сектора оставил без воды поселок Новосинеглазово

В поселке Новосинеглазово второй день без воды остаются 319 жилых домов, пять садиков и две школы. На место коммунального ЧП выехал исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов.

Коммунальное ЧП произошло вечером четвертого декабря и его последствия до сих пор устраняются. Житель частного сектора пытался несанкционированно подключиться к водоводу и пробил магистральной водопровод.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации Челябинска, без воды остались 169 многоквартирных домов, 150 домов в частном секторе, пять детских садов и две школы. На место выехал исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов.

Детские сады в Новосинеглазово сегодня не работают, а вот школьникам пришлось прийти в образовательные учреждения. Выпускники пишут итоговое сочинение по литературе. Данная процедура обязательна для всех выпускников 11-х классов текущего года и проходит она пятого декабря во всех школах России.

Специалисты МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» сейчас пытаются подключить резервный водовод и ликвидировать последствия коммунальной аварии. Жителям жилых домов и в объекты социальной инфраструктуры организован подвоз воды.