Житель Челябинска хотел «навариться» на чужом новогоднем бизнесе

Челябинец вскрыл машину бизнес-леди, торгующие пиротехникой. Петарды и фейерверки он переложил в свой автомобиль, но заняться собственным новогодним бизнесом ему помешали полицейские.

Машину с ворованной пиротехников остановили инспекторы ДПС. Их внимание она привлекла тем, что автомобильный номер был закрыт листом бумаги. Когда стражи порядка заглянули внутрь салона, что увидели, что он доверху забит новогодними петардами и фейерверками. Водитель не смог объяснить, где их приобрел и показать документы на пиротехнику. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Все пиротехнические изделия, а их оказалось около полутора тысяч штук, были изъяты. Впрочем, их хозяйка была найдена очень быстро.

«К участковому обратилась местная жительница, которая сообщила, что неизвестные похитили из принадлежащей ей автомашины 1420 единиц пиротехнических изделий на общую сумму более 200 000 рублей. Участковый, зная, что был задержан мужчина с пиротехникой без документов, пригласил женщину в отдел полиции, где она опознала свое похищенное имущество», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.