Житель Челябинска получил шесть лет за гашиш в гипсе

Жителя Челябинска получил шесть лет строгого режима за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

Незаконный товар он получил в посылке, однако реализовать его не успел - партию гашиша весом около килограмма, не успевшего дойти до покупателей, изъяли оперативники УФСБ России по Челябинской области.

Судом установлено, что осужденный приобрел гашиш год назад в Санкт-Петербурге через Интернет, перечислив продавцу сто тысяч рублей. Впоследствии челябинец планировал сбыть наркотик с целью извлечения выгоды в столице Южного Урала. Однако был задержан контрразведчиками при получении посылки.

Вскрыв посылку, контрразведчики обнаружили два гипсовых слепка, внутри которых находился гашиш. Наркотические средства были изъяты из незаконного оборота. Их несостоявшийся владелец отправился за решетку.